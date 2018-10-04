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Bedis’te macera kampı

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Bedis’te macera kampı
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Doğa İzcilik Derneği (DOĞA-İZDER), 1. Macera Kampı gerçekleştirdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, hafta sonu Bedis’te düzenlenen macera kampına 50 izci ve 10 izci lideri katıldı.

Ortak yaşam kurallarını öğrenen izciler, birlikte hareket etmeyi, yaparak, yaşayarak öğrenmeyi tecrübe etti.

Yaşları 9 ile 18 arasında değişen izciler iki gün süren kamp boyunca; ilk yardım, çadır kurma, dağcılık, ateş yakma, beslenme, iz takibi ve yön bulma gibi birçok konuda eğitim aldı.

Kamp Müdürü Havva Çobanoğlu, Kamp Müdür Yardımcıları Ahmet Özaydın Abiç ve Alper Demir’in koordinesindeki kampta,  doğada yürüyüşler de yapıldı.

Dernek Başkanı Havva Çobanoğlu, kamp öncesinde, izci gönüllülerine ve izci liderlerine izcilik ve kampçılık konularında seminer verdi.

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