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Bedis'te tehlike

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Bedis'te tehlike

Ülkemizde son dönemde meydana gelen yangınların sebeplerinden biri de çevre kirliliği oldu.

Özellikle sorumsuz kişilerce her tarafa atılan pet ve cam şişeler yangınlara davetiye çıkarıyor.

Yeni Boğaziçi bölgesinin en güzel yerlerinden olan Bedis Ormanı da sorumsuz kişilerce çöplüğe çevrildi.

Yeni Boğaziçi Belediyesinin birçok noktaya çöp bidonu yerleştirmesine rağmen orman içerisinde, kuru otların içerine başta bira şişeleri olmak üzere birçok içecek şişesi atıldı. Bu durum da Bedis Ormanında yangın riskini artırıyor.

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