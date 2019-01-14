"Bazı tüccarlar narenciye üstüne oyunlar oynuyor"

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği, narenciye üstüne oyunlar oynandığını ve KKTC’deki bazı tüccarların, Türkiye’den başka alıcı gelmemesi ve tekelini sürdürebilmek için felaket tellallığı yaptığını belirterek, bu gibi tüccarlara inanmamaları konusunda uyarıda bulundu

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği, narenciye üstüne oyunlar oynandığını ve KKTC’deki bazı tüccarların, Türkiye’den başka alıcı gelmemesi ve tekelini sürdürebilmek için felaket tellallığı yaptığını belirtti. Birlik, üreticileri, bu gibi tüccarların sözlerine inanmamaları konusunda uyardı.

Birlik adına açıklama yapan başkan Turgut Akçın, 8 Ocak’ta yağmurlarla birlikte tedricen birkaç bölgeyi çok kısa bir süre ve çok az miktarda etkileyen dolunun; birkaç tüccar tarafından suistimal edildiğini ve bunların felaket tellallığı yaptığını kaydetti.

Açıklamada şöyle denildi:

“İşi o kadar ileriye taşımışlar ki Türkiye den gelecek muhtemel alıcı tüccarlara telefon ederek, KKTC’de narenciyenin külliyen dolu felaketine uğradığını söylemekte ve kendi tekelini sürdürme gayreti içindedirler.

Bu tür hareketler üreticiyi üzdüğü kadar Birlik olarak bizleri de derinden üzmüştür. Bu konuda üreticiler bu gibi alıcıların söylediklerine inanmamalı. Bölgeleri gezdik ve sadece bazı bölgelerde zarar olduğunu, bunun da çok cüzi bulunduğunu, yüzde 3’ü geçmediğini tespit etmiş durumdayız. Ne yazık ki her yıl yaşadığımız bu oyunların tekrar yaşanmasını kabullenmek istemiyoruz. Bu konuda Tarım Bakanlığı’nın, Genel Tarım Sigortası personelini Güzelyurt bölgesine gönderip yerinde, varsa zararın ne derece ve hangi bölgelerde olduğunu tespit edip açıklamasını istiyoruz. Aksi taktirde gelecek veya gelmek isteyen alıcıları bu gibi şahıslar engellemeye çalışacak.

Ancak ürünümüzün satışı konusunda üreticimiz endişe etmesin, girişimlerimiz sonucu hükümet bu konuda her türlü tedbiri alma konusunda kararlıdır.”

GÖNYELİ YOLU SORUNU...

Akçın açıklamasında, ilgili makam kimse konuya el koyup, hasat döneminin başladığı bu günlerde Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunun sorun yaşanan Gönyeli bölümünün yalnız narenciye ürünü taşıyacak tırlara tamamen geçici olarak ve kontrollü bir şekilde açılmasını talep etti.

Açıklamada şöyle denildi:

“Mahkeme kararı ne olursa olsun bu tırların Gönyeli içinden o daracık ve virajlı yollarından geçmeleri ve geçerken de yüklerinin devrilmemesi mümkün değildir. Uğranacak herhangi bir zararın üreticiye yansıyacağı bilinmeli ve ona göre karar verilmeli. Bu ana yolun açılmaması hem zaman kaybı, hem de zararlara vesile olacaktır.”