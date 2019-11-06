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Bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak

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Bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak
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 Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Çatalköy'ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, kesintinin yarın sabah 09:00 ile 13:00 saatleri arasında olacağı belirtilerek, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Öte yandan Kıb-Tek, Mehmetçik merkezinde yarın yaklaşık 5 saatlik elektrik enerjisi kesintisi olacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten  yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Mehmetçik bölgesinin merkezinde elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

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