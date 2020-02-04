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Bazı bölgelerde yarın elektik kesintisi olacak

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Bazı bölgelerde yarın elektik kesintisi olacak

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle, yarın, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Lefke Polis Karakolu, Kaymakamlık Binası ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.
Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan  orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Teknecik Elektrik Santrali ile Acapulco Hotel Kavşağı arasında kalan bölgede elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında olacak.

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