Bazı bölgeler elektriksiz kalacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Çatalköy’ün bazı bölgelerine 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre 09.00- 15.00 saatleri arasındaki kesintiden Çatalköy bölgesinin kuzeyi ve sahil kısımları etkilenecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 10.00 saatleri arasında Gürpınar ve Yılmazköy’e de elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek, yarın Esentepe’nin doğu kısmı, Bahçeli ve Küçük Erenköy’ün batı kısmına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30-14.30 saatleri arasında; Esentepe’nin doğu kısmı, Bahçeli, Küçük Erenköy’ün batı kısmına elektrik verilemeyecek.