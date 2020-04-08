Bazı ailelerin sorumsuzluğu tepkiye neden oldu

Niyazi Ergulen

Birleşik Krallık’tan dün gece yarısı sınrasında ülkemize gelip Güzelyurt KYK Yurtları’nda 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak öğrencilerin aileleri veya yakınları tarafından Güzelyurt'taki yurtların önünde kuçaklaştıkları görüntüler sosyal medyayada tepkiye neden olurken, başta Güzelyurt halkı ve ülkede tedirginlik yaratttı. Kurallar çerçevesinde İngiltere'den gelen öğrenciler dezenfekte edilerek kimseyle temas kurmamasi gerekirken aileleri ile sarılmaları sorumsuzluk örneği olduğu ifade edildi.

Ailelerin çocuklarına sarilmalarınna kimsenin engel olmaması Güzelyurt halkının tepkisine neden oldu.