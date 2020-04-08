banner411
banner69
13 0
21 0
 
19 0
41 0
12 0
Öğrenciler ailelerine kavuştu
Öğrenciler ailelerine kavuştu
10 0
“Futbolcu sözleşmeleri ligler tamamlanana kadar geçerli”
“Futbolcu sözleşmeleri ligler tamamlanana kadar geçerli”
37 0
banner374

Bazı ailelerin sorumsuzluğu tepkiye neden oldu

banner27

Bazı ailelerin sorumsuzluğu tepkiye neden oldu

Niyazi Ergulen

Birleşik Krallık’tan dün gece yarısı sınrasında ülkemize gelip Güzelyurt KYK Yurtları’nda 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak öğrencilerin aileleri veya yakınları tarafından Güzelyurt'taki yurtların önünde kuçaklaştıkları görüntüler sosyal medyayada tepkiye neden olurken, başta Güzelyurt halkı ve ülkede tedirginlik yaratttı. Kurallar çerçevesinde İngiltere'den gelen öğrenciler dezenfekte edilerek kimseyle temas kurmamasi gerekirken aileleri ile sarılmaları sorumsuzluk örneği olduğu ifade edildi.

Ailelerin çocuklarına sarilmalarınna kimsenin engel olmaması Güzelyurt halkının tepkisine neden oldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.