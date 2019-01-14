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Baysaloğlu, kalbine yenildi

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Gençlik yıllarında ülkeden ayrıldıktan sonra uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan Göçmenköylü Rüstem Baysaoğlu, dün hayatını kaybetti. Baysaloğlu geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Uzun yıllardır İngiltere’de yaşamını sürdüren Rüstem Baysaloğlu’nun adaya kesin dönüş yapmaya hazırlandığı bildirildi.

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Baysaloğlu, kalbine yenildi
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Öte yandan Baysaloğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım oldukça dikkat çekti.

Baysaloğlu’nun son mesajı şöyle:

“Günler aydın Kıbrıslı her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan! Mutluluk sahip olduğun değerlerdir, bunları kaybetmeden kıymetini bil. Dünyada eşsiz olduğunu sakın unutma. Her zaman Birileri için özelsin, yeter ki fark edin. Hayatın her anı umutla yaşanır, bir an bile umutsuz olma. Kırılganlıklarınız ve dargınlıklarınız geçici, dostluklarınız kalıcı olsun, Bol enerjili sevgi dolu zimba gibi bir gün olsun, Günaydınnnnnn”

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