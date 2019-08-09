 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
13 0
Kule yuvasına döndü
Kule yuvasına döndü
176 0
 
Çetinkaya namağlup şampiyon
Çetinkaya namağlup şampiyon
123 0
Meyve suyu içmenin önemi
Meyve suyu içmenin önemi
18 0
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
33 0
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
84 0
Vatandaşın yol isyanı büyük
Vatandaşın yol isyanı büyük
34 0
banner82

Bayramda kavrulacağız

banner27

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bayram haftası boyunca sıcaklığın mevsim normallerinin üç dört derece üzerinde seyredeceğini belirtti

Bayramda kavrulacağız
banner267

Kurban Bayramı’nı da içine alan hafta boyunca hava sıcaklığı, iç kesimlerde 38 – 41 derece dolaylarında olacak.

Hava durumuyla ilgili TAK’a kısa bir açıklama yapan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bayram haftası boyunca sıcaklığın mevsim normallerinin üç dört derece üzerinde seyredeceğini belirtti.

Buran, “Ağustos ayı boyunca sıcaklıklar normalleri civarında veya üç dört derece üzerinde seyredecek” dedi.

Bayram haftasında nem oranlarının da düşük olacağını söyleyen Buran, düşük nem nedeniyle hissedilen sıcaklıkta fark olmayacağını kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nin 10– 16 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 41 sahillerde 34-37 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.