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Bayram tatili üç gün olacak

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Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarılmıyor

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Bayram tatili üç gün olacak
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Ramazan Bayramı tatilinin Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de 9 güne çıkarılmasını dört gözle bekleyen kamu çalışanlarının tatil planları suya düştü.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkemizde Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmayacağını açıkladı.

Kamuda Ramazan Bayramı tatili, 4 Haziran Salı günü ile 6 Haziran Perşembe günleri arasında 3 gün süreyle olacak.

Hükümetin güvenoyu alması ve Bakanlar Kurulu’nun toplanarak Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması amacıyla karar üretmesi için yeterli süre olmadığını belirten Bakan Amcaoğlu, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi günü kamuda yarım mesai, 7 Haziran Cuma günü ise tam mesai olacağını dile getirdi.

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