Ramazan ayının son orucu arife olan bugün tutuluyor. Yarın 3 günlük bayram tatili başlıyor. Bayram namazı ise yarın sabah saat 06.16’da kılınacak

İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayında tutulan orucun ardından kutlanan Ramazan Bayramı yarın başlıyor.

Ramazan ayının son orucu arife olan bugün tutuluyor. Yarın 3 günlük bayram tatili başlıyor.

Bayram namazı ise yarın sabah saat 06.16’da kılınacak.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı halkla bayramlaşacak, Merkezi Cezaevi’nde açık görüş yapılacak.

Bayram boyunca hizmetlerin aksamaması için belediyeler de çeşitli tedbirler aldı.

BAYRAM NAMAZI SAAT 06.16’DA…FİTRE 25 TL

Ramazan Bayramı namazı, yarın sabah saat 06.16’da kılınacak. Din İşleri Başkanlığı bu yıl Ramazan Bayramı için verilecek fitreyi 25 TL olarak belirledi. Fitrelerin, bayram namazından önce verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA TEBRİK

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, bayramın ilk günü Cumhurbaşkanlığı’nda 10.00-11.00 saatleri arasında halkla bayramlaşacak.

MERKEZİ CEZAEVİ’NDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK

Ramazan Bayramı nedeniyle, Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkum ve tutuklular, Ramazan Bayramı süresince yakınları ile açık görüş yapabilecek.

Ziyaretler Merkezi Cezaevi tarafından önceden belirlenen program doğrultusunda 09.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ziyaretçilerin kendini tanıtıcı belge taşımaları ve götürülecek olan yiyeceklerin ziyaret esnasında tüketilebilecek şekilde kısıtlı olması gerekiyor.

HALA SULTAN ZİYARETİ

Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle 20 Haziran Çarşamba günü, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıyla Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleniyor.

Din İşler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarete katılmak için 18 yaş şartı aranıyor ancak velisi beraberinde olmak kaydıyla 10 yaş üstü gençler de ziyarete katılabilecek. Ziyaretçilerin, ziyaret günü yanlarında kimlik kartlarını bulundurmaları ve muhaceret giriş-çıkış sorunu olmaması gerekiyor.

Din İşleri Başkanlığı’nca, ziyaretçilere izaz-ikram ve su dağıtılacak, ancak isteyen ziyaretçiler, yanlarında ayrıca su ve yiyecek götürebilecek.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALKIN BAYRAMINI KUTLADI, BAYRAM ÖNLEMLERİNİ DUYURDU

Bu arada, Polis Genel Müdürlüğü de Ramazan Bayramı mesajı yayımladı ve halkın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını vurgulayarak, bayram önlemlerini duyurdu.

Mesajda, yaşamda önemli bir yeri bulunan dini bayramların, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı müstesna günlerden olduğuna işaret edilerek, hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının, sorunların çözümünde de etkili olacağının hiçbir zaman unutmaması gerektiği vurgulandı.

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarının kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağını bildirdi.

Polis Genel Müdürlüğü bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun”

Ramazan Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek olan vatandaşların; ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce hırsızlığa ve/veya yangına karşı gerekli tedbirleri almasının polislerin işini bir nebze de olsa kolaylaştıracağı belirtilen açıklamada, halkın evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları, ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmeleri istendi.

Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

