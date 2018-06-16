Bayram, mahkumları sevindirdi

Açık görüş gerçekleştirilen cezaevinde yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı. Mahkumlar, aileleri ve yakınlarıyla hasret giderdi

Murat ASLAN

Bayram nedeniyle, Merkezi Cezaevi’nde kalan hükümlü ve tutuklar, dün açık görüşte aileleri ve yakınlarıyla hasret giderdi.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da Merkezi Cezaevi’nde açık görüş vardı. Dört duvar arasındaki tutuklu ve hükümlüler, açık görüşte yakınları ile bayramlaşarak, sohbet etti.

Açık görüş nedeniyle cezaevinde dün yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı. Cezaevi görevlileri, ziyaretçilerin içeriye yasa dışı bir şey sokmaması ve cezaevi güvenliğinin tehlikeye sokulmaması için sıkı kontrol yaptı. Ziyaretçilerin beraberinde getirdiği eşyaları ve yiyecekleri titizlikle inceleyen görevliler, yoğun bir gün geçirdi.