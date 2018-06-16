banner107
Rimac'ın yeni elektrikli bebeği: Rimac C Two
Rimac'ın yeni elektrikli bebeği: Rimac C Two
16 0
Cezaevinde tiyatro gösterisi
Cezaevinde tiyatro gösterisi
5 0
Bayram keyfi
Bayram keyfi
7 0
Dev maçta yenişemediler
Dev maçta yenişemediler
24 0
Sarı kırmızı coşku
Sarı kırmızı coşku
52 0
5,5 gram Hintkeneviri, beş tutuklu
5,5 gram Hintkeneviri, beş tutuklu
71 0
Bayram üstü mağdur oldular
Bayram üstü mağdur oldular
188 0
Dev şölen başladı
Dev şölen başladı
56 0
banner82
banner147

Bayram, mahkumları sevindirdi

banner27

Açık görüş gerçekleştirilen cezaevinde yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı. Mahkumlar, aileleri ve yakınlarıyla hasret giderdi

Bayram, mahkumları sevindirdi
banner137

Murat ASLAN

Bayram nedeniyle, Merkezi Cezaevi’nde kalan hükümlü ve tutuklar, dün açık görüşte aileleri ve yakınlarıyla hasret giderdi.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da Merkezi Cezaevi’nde açık görüş vardı. Dört duvar arasındaki tutuklu ve hükümlüler, açık görüşte yakınları ile bayramlaşarak,  sohbet etti.

Açık görüş nedeniyle cezaevinde dün yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı. Cezaevi görevlileri, ziyaretçilerin içeriye yasa dışı bir şey sokmaması ve cezaevi güvenliğinin tehlikeye sokulmaması için sıkı kontrol yaptı. Ziyaretçilerin beraberinde getirdiği eşyaları ve yiyecekleri titizlikle inceleyen görevliler, yoğun bir gün geçirdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.