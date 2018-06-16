Bayram keyfi

Ramazan Bayramı renkli görüntüler yarattı. Bayramın başlamasıyla birlikte eş dost ziyaretleri yapıldı, güzel anlar fotoğraf kareleri ile kalıcılaştırıldı

Murat ASLAN

Ramazan Bayramı dün kutlanmaya başlandı.

KKTC’de bayram kutlaması, bayram namazının saat 06.16’da kılınmasıyla başladı. Vatandaşlar, bayram namazının ardından bayramlaşma başladı.

Ailelerde ve toplumlarda sevginin ve dayanışmanın öne çıktığı bayramda, eş dost ziyaretleri yapıldı, eski dostlar bir araya geldi.

Toplu aile ziyaretleri yapıldı, güzel anlar fotoğraf kareleri ile kalıcılaştırıldı.

Sevgi, dostluk, muhabbet ve dayanışmanın yoğun yaşandığı bayramlarda, çocuklar sevindirildi, büyükler ziyaret edilerek gönülleri alındı, elleri öpüldü. Bayram ziyaretlerinde, konuklara, şeker, çikolata ve tatlı ikramları yapıldı.

Bayramları doyasıya sevgiyle yaşayan yine çocuklar oldu. Büyüklerin ellerini öperek, bayram harçlığı alan çocuklar, bayram tadında gün yaşadı.

Ziyaretlerde en güzel bayram sofraları kuruldu, toplu aile yemekleri yendi.