Bayram coşkusu

Bir aylık oruç dönemi bitti, son iftar dün akşam yapıldı ve üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı bugün başladı

İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayında tutulan orucun ardından kutlanan Ramazan Bayramı bugün başladı.

Ramazan ayının son orucu arife olan dün tutuldu. Bugün 3 günlük bayram tatili başladı.

Bayram namazı ise bu sabah saat 06.16’da kılınacak.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı halkla bayramlaşacak, Merkezi Cezaevi’nde açık görüş yapılacak.

Bayram boyunca hizmetlerin aksamaması için belediyeler de çeşitli tedbirler aldı.

Ramazan Bayramı namazı, bu sabah saat 06.16’da kılınacak. Din İşleri Başkanlığı bu yıl Ramazan Bayramı için verilecek fitreyi 25 TL olarak belirledi. Fitrelerin, bayram namazından önce verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, bayramın ilk günü Cumhurbaşkanlığı’nda 10.00-11.00 saatleri arasında halkla bayramlaşacak.

Ramazan Bayramı nedeniyle, Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkum ve tutuklular, Ramazan Bayramı süresince yakınları ile açık görüş yapabilecek.

Ziyaretler Merkezi Cezaevi tarafından önceden belirlenen program doğrultusunda 09.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ziyaretçilerin kendini tanıtıcı belge taşımaları ve götürülecek olan yiyeceklerin ziyaret esnasında tüketilebilecek şekilde kısıtlı olması gerekiyor.

Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle 20 Haziran Çarşamba günü, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıyla Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleniyor.

Din İşler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarete katılmak için 18 yaş şartı aranıyor ancak velisi beraberinde olmak kaydıyla 10 yaş üstü gençler de ziyarete katılabilecek. Ziyaretçilerin, ziyaret günü yanlarında kimlik kartlarını bulundurmaları ve muhaceret giriş-çıkış sorunu olmaması gerekiyor.

Din İşleri Başkanlığı’nca, ziyaretçilere izaz-ikram ve su dağıtılacak, ancak isteyen ziyaretçiler, yanlarında ayrıca su ve yiyecek götürebilecek.