Bayram coşkusu

Bir aylık oruç dönemi bitti, üç sün sürecek olan Ramazan Bayramı bugün başladı

Ramazan Bayramı, bugün başladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı halkla bayramlaşacak, Merkezi Cezaevi’nde açık görüş yapılacak.

Bayram boyunca hizmetlerin aksamaması için belediyeler de çeşitli tedbirler aldı.

Din İşleri Başkanlığı bu yıl Ramazan için verilecek fitreyi 30 TL olarak belirlemişti. Fitrelerin, bayram namazından önce verilmesi gerekiyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı,bugün Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da halkla bayramlaşacak.

Ramazan Bayramı münasebetiyle bugün11.30’da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve eşinin katılımıyla, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı Askeri Gazinosu’nda bayramlaşma töreni yapılacak.

Halka açık olan faaliyet, basına kapalı şekilde gerçekleştirilecek.

Ramazan Bayramı nedeniyle, Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkum ve tutuklular, Ramazan Bayramı süresince yakınları ile açık görüş yapabilecek.

Ziyaretler, Merkezi Cezaevi tarafından önceden belirlenen program doğrultusunda 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ziyaretçilerin kendini tanıtıcı belge taşımaları ve götürülecek olan yiyeceklerin ziyaret esnasında tüketilebilecek şekilde kısıtlı olması gerekiyor.

Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle Bayramın 3. Günü olan perşembe günü, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıyla Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleniyor.

Din İşler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarete katılmak için 18 yaş şartı aranıyor ancak velisi beraberinde olmak kaydıyla 10 yaş üstü gençler de ziyarete katılabilecek. Ziyaretçilerin, ziyaret günü yanlarında kimlik kartlarını bulundurmaları ve muhaceret giriş-çıkış sorunu olmaması gerekiyor.