Bayrak FM Yaz Konserleri, renkli görüntülere sahne oldu

‘Bayrak FM Yaz Konserlerinin üçüncüsü önceki gece yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Lefkoşa Surlariçi’nde, Lefkeliler Hanı’nda yer alan renkli gecede, Dudu Pektunç, Osman Tuğsal, Erin Elizer, Sinan Güzen ve Grup Frekans sahne aldı. Sunuculuğunu sanatçı ve Bayrak FM Programcısı Kuzey Tarık ile Bayrak FM Programcısı Şirin Murçak’ın yaptığı gecede, orkestraları eşliğinde kendi eserlerini canlı olarak icra eden sanatçılar, sanatseverlere yine unutulmaz bir gece yaşattı.

Renkli görüntülere sahne olan gecede konuşma yapan Bayrak Radyo Telev izyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Bayrak FM’in kurulduğu günden bu yana Kıbrıslı sanatçılara verdiği desteği Yaz Konserleriyle taçlandırdığını, bu desteğin bundan böyle de artarak devam edeceğini söyledi.

Özkurt, Bayrak FM Yaz Konseri’ne gösterilen ilgiye teşekkür ederek, konserler serisinin 4’üncüsü için çalışmalara vakit kaybetmeden başlanacağını belirtti. Gecede, Bayrak FM yöneticilerine ve kuruluşundan itibaren radyoda görev alan personele 25. yıl plaketleri verildi.