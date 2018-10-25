Baybars’tan cesur karar

Sabıkası olan bazı gece kulübü işletmecilerinin izinleri, İçişleri Bakanı Baybars’ın talimatıyla durduruldu

Ülkede faaliyet gösteren bazı gece kulüplerinin izinleri İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın talimatıyla durduruldu.

Bakan Baybars, kamuoyunda bir süredir tartışılan gece kulüpleriyle ilgili cesur bir adım atarak, geçmişte kriminal suçlara karışan ve sabıkası olan bazı gece kulübü işletmecilerinin izinlerini durdurma kararı aldı.

İzinleri durdurulan işletmeciler “İzin sahiplerinin 20-30 sene önceki sabıkasından dolayı bu izinleri durdurmuşlar. Biz izinler için toplamda 3 milyon sterlin yatırdık. Bu izinler 20 sene önce verilmiş izindir. Bizi illegal iş yapmaya zorluyorlar. Olacaklardan sorumlu İçişleri Bakanıdır” diye tepki gösterdi.

Öte yandan Ayşegül Baybars’ın bu kararı, kamuoyunda takdir görürken, özellikle Nazım Topal gibi sabıkası olan tüm gece kulübü işletmecilerine de aynı şekilde müdahale edilmesi talep edildi.