Baybars; Salgın bitmedi yeni bir mücadele evresine girdik

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Covid-19’a karşı verilen mücadelenin henüz bitmediğini belirterek, alınan tedbirlere uyulması ve herkesin birbirini koruması çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars yazılı açıklamada, ülkede Covid-19’a karşı verilen mücadelenin henüz bitmediğini, 4 Mayıs itibariyle toplum olarak yeni bir mücadele evresine girildiğini vurguladı.

İlk günden itibaren hükümetin aldığı “hızlı ve doğru kararlarla Covid-19’a karşı birçok çağdaş ülkenin ilerisinde bir mücadele” ortaya konulduğunu ve bu mücadelede halkın büyük çoğunluğunun alınan tedbirlere riyayet etmesi sonucunda bulaşma tehlikesinin en düşük seviyelere indirildiğini belirten Baybars, bugün itibariyle birçok işletme ve kamudaki elzem işlemler için kısmi bir açılmaya gidildiğini işaret etti.

Baybars, bu açılmayla rehavete kapılmadan, alınan tedbirlere uyarak, birbirlerinin sağlığını korumak için sorumlulukla hareket etmeye devam edilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

“KİŞİSEL HİJYENİMİZE, SOSYAL MESAFE VE MASKE KULLANIMINA DİKKAT EDELİM”

İçişleri Bakanı Baybars, Covid-19’a karşı ortaya konan mücadelede toplum sağlığının korunmasında en önemli tedbirlerin başında kişisel hijyen, sosyal mesafe ile maske ve eldiven kullanmanın geldiğini vurguladı.

Baybars, toplum olarak hızlıca yeni koşullara adapte olunmasının ve alınan tedbirleri bir zorunluluktan öte bir yaşam şekline dönüştürmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk’ünün çağdaş, bilinçli ve eğitimli bir toplum olduğunu ifade eden Baybars, özellikle kişisel hijyenin, ellerin devamlı yıkanmasının, sosyal mesafe kuralarının ve maske kullanımının aynı zamanda toplum sağlığının korunmasında bir saygı, nezaket kuralı olarak kabul edip, herkesin bu süreçte toplumsal sorumlukla hareket etmeye devam etmesinin önemli olduğunu belirtti.

“CEZAEVİNDE ONLİNE SİSTEMLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMELER BAŞLADI”

İçişleri Bakanlığı olarak ilk günden itibaren Merkezi Cezaevinde hem çalışanların hem de mahkum ve tutukluların sağlığının korunmasına yönelik ciddi tedbirler alındığını ifade eden Baybars, uzun bir aradan sonra bugün itibariyle mahkum ve tutukluların da cezaevinde kurulan online sistemle aileleriyle görüntülü görüşmelere başladığını kaydetti.

COVİD-19 mücadelesi kapsamında Sağlık Bakanlığı uzmanlarının görüşleri doğrultusunda hareket edildiğini belirten Baybars, mahkum hakları açısından bazı kısıtlamaların olağanüstü koşullardan kaynaklandığını fakat açık ve kapalı görüşlerin durdurulduğu dönemde de tutuklu ve mahkumlara aileleriyle telefoniyen görüşme imkanlarının 24 saat esasına göre genişletildiğini ifade etti.

Baybars, bundan sonraki süreçte de yine Sağlık Bakanlığı uzmanlarnın görüşleri doğrultusunda, tedbiri elden bırakmadan, hem bakanlığın hizmetlerinin nasıl verileceği hem de cezaevinde atılacak adımların kamuoyuna önceden duyurulacağını kaydetti.

Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede teknolojik imkanların kullanılmasının oldukça önemli olduğunu ifade eden Baybars, Covid-19 süreciyle ülke olarak teknik altyapılarını hızla geliştirmeleri gerektiğini bir kez daha gördüklerini, bundan sonraki yıllarda ülke olarak yaşanması ihtimal dahilinde olan sıkıntılara karşı da daha hazırlıklı olmak için planlama yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Covid-19 salgınına karşı hükümetin aldığı doğru kararlar ve halkın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi sonucunda yakalanan başarının bu yeni mücadele evresinde de devam edeceğine inandığını ifade eden Baybars, “Bu süreçten de toplum olarak başarılı bir şekilde alnımızın akıyla çıkacağız” dedi.