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Bayan karıncalar MC Palace Otel’de buluştu

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Güzelyurt’un köklü kulüplerinden Binatlı Spor Kulübünün Kadın Kolları Otel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla MC Palace Otel’de bir etkinlikte buluştu

Bayan karıncalar MC Palace Otel’de buluştu

Girne Çatalköy bölgesinin en yeni butik otellerinden MC Palace Otel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ile Güzelyurt’un köklü kulüplerinden Binatlı Spor Kulübünün Kadın Kollarını (bayan karıncaları) sabah kahvaltısında ağırladı.

Kadınlar Kolları Başkanı Aygün Benekli ve ekibini ağırlayan MC Palace Yönetim Kurulu Mehmet Çangar büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek katılan herkese teşekkür ederken Aygün Benekli ise yaptığı konuşmada bu güzel bir ortamda sabah kahvaltısında bizleri ağırladıkları için Mehmet Çangar ve ekibine teşekkür etti.

Kahvaltıda Girne UBP milletvekili İzlem Gürcağ Altuğra’da hazır bulunurken kendisi için bir sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

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