Şiddetli yağış ülkede hayatı felç etti. Alt yapısız bölgelerde manzara yine değişmedi. Birçok eve ve iş yerini su bastı, yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, birçok yol trafiğe kapatıldı. Lefkoşa ve Güzelyurt’ta iki kerpiç ev çöktü, şans eseri yaralanan olmadı

Bereket, felakete dönüştü

Aşırı yağışlar nedeniyle okullar dün 12.00’den itibaren ve bugün tatil edildi.

Başbakanlık da kötü hava şartlarından dolayı kamuda dün yarım günlük idari izin verdi

Ülkeyi etkisi altına alan yağış hava dün başta Lefkoşa olmak üzere, Girne, Güzelyurt ve İskele bölgesinde su taşkınlarına yol açtı

Ülkemizde son bir haftadır devam eden olumsuz hava koşulları birçok bölgede hasara yol açtı.

Dün sabah saatlerinde Girne bölgesinde başlayan öğleye doğru ise Lefkoşa bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok yol trafiğe kapanırken, Lefkoşa’da bazı evleri ve işyerlerini su bastı.

Özellikle Lefkoşa Sanayi bölgesi, Ortaköy bölgesi ve Taşkınköy ile Göçmenköy’de yağmur suları birçok ev ve iş yerine girerken vatandaşlar isyan etti. Bazı araçlar sel sularından dolayı yollarda mahsur kaldı.

Öte yandan Lefkoşa bölgesinde yağan yağmurlar sonucunda oluşan sel suları Lefkoşa-Mağusa anayolunun Haspolat Kavşağı ile Girne-Değirmenlik Kavşağı arasındaki yolu bastı. Oluşan sel suları sonrasında polis Mağusa yönüne gidişi ulaşıma kapatırken, gidiş gelişler Mağusa-Lefkoşa yönünden tek gidiş geliş olarak sağlandı.

Girne bölgesinde dün günün ilk saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur zaman zaman doluya dönüşmesi nedeniyle yollarda buzlanmalar oldu.

Girne- Lefkoşa anayolu ile Değirmenlik - Girne dağyolunda ve Tatlısu – Geçitkale anayolunda yağan dolu nedeniyle zaman zaman yolarda buzlanma oldu.

Öte yandan Başparmak dağları boyunca görülen sağanak yağmurlar nedeniyle birçok yerde toprak kayması oldu ve yollar ulaşıma zaman zaman kapatıldı.

Girne- Değirmenlik dağyolunda çamurun yolu kapatması nedeniyle uzun süre yol trafiğe kapatılırken, Taşkent, Dikmen, Boğazköy yollarında topraklı sel suları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İskele bölgesindeki Kantara-Mersinlik ve Turnalar-Kantara yollarında da toprak ve kaya düşmesi nedeniyle bu yolları kullanan sürücüler zor anlar yaşadılar.

Güzelyurt bölgesinde ise Trodos dağlarından gelen sel sularının yükselmesi nedeniyle, Taşpınar, Çamlıköy, Yeşilyurt, Akdeniz köylerindeki dereler taştı ve yollar kapandı.

Beşparmak Dağları’ndaki şiddetli yağmurlar sonucunda oluşan dereler nedeniyle Yılmazköy-Çamlıbel yolunu sel suları bastı.

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Lefkoşa Mağusa anayolu

Girne’de önceki gece dolu yağışı etkili oldu

Güzelyurt barajı taştı

Lefkoşa Mağusa anayolu





Lefkoşa bakanlıklar yolu

Yeşilyurt’ta su kanalı yıkıldı





Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı’yı Çağlayan’a bağlayan yol

Girne’de ağaçlar devrildi

Haspolat yolu

Lefkoşa Metropol yolu