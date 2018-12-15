Batıya raylı ulaşım gündemde

Bakan Atakan, ülkenin doğusu ile batısı arasında Ercan Havalimanı yeni terminal binasını da kapsayacak şekilde hafif raylı ulaşım sistemi yaratılması çalışmasının gündemlerinde olduğunu açıkladı

Toplu ulaşım altyapısı yaratma noktasında ciddi bir çalışma takvimi belirlediklerini, bu çerçevede Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım altyapıları ve koordinasyonunu yerinde incelendiklerini ifade eden Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bu yapının Lefkoşa’da hayata geçirilmesi sonrası adanın diğer şehirlerine de emsal teşkil edeceğini öngördüklerini, hedefin 2019 yılı ilk çeyreği içerisinde bu dönüşümü hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Atakan, ülkenin doğusu ile batısı arasında Ercan Havalimanı yeni terminal binasını da kapsayacak şekilde bir hafif raylı ulaşım sistemi yaratılması çalışmasının gündemlerinde olduğunu ifade ederek, “Bu konuda yakın zamanda TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzmanları tarafından bir tetkik çalışması başlatılmıştır. Bu çalışma sonrası hazırlanacak fizibilite raporu doğrultusunda olumlu bir sonuç çıkması halinde gerek güzergah tespiti gerekse ana projenin oluşturulması noktasında TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzmanları ile çalışma yapılacaktır. İlgili fizibilite çalışmasının 2019 yılı ilk çeyreği içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.” dedi.

Girne Limanı ve Gazimağusa Limanı içerisindeki yolcu terminallerinin daha modern, daha işlevsel bir hale getirilmesi projelerini tamamladıklarını, 2019 yılı ilk çeyreği içerisinde hayata geçirmeyi planladıkları liman ihale süreci sonrası bu alanlarda gelişmeler öngördüklerini ifade eden Atakan, bu çalışmalara paralel olarak Girne Limanı’nı gerçek anlamda bir “turizm” limanı haline getirmek içinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Ülke içi deniz ulaşımını da geliştirmek adına Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde projeler geliştirdiklerini ifade eden Atakan, şöyle devam etti:

“Geride bırakmaya hazırlandığımız yıl içerisinde hizmete giren yeni oteller ile daha da önemli bir potansiyele ulaşan Bafra Turizm Bölgesi ile Gazi Mağusa kentimiz arasında düzenli seferler yapacak bir deniz ulaşım ağı oluşturulması çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Bu çalışmaların hayat geçirilmesi ile Bafra Turizm bölgesini ziyaret eden turistlerin Gazi Mağusa ile ulaşım imkanları geliştirilecek ve bölgenin ekonomik ve kültürel hareketliliği daha da arttırılmış olacaktır. Ayrıca bu modelin adanın diğer bölgelerine de emsal olmasını hedeflemekteyiz.”

