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Batı, doluya teslim

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Lefke ve Gemikonağı’nda dün etkili olan dolu yağışı zarara yol açtı. Birçok ev ve iş yerini su bastı

Batı, doluya teslim
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 Sıcak havanın ardından gelen yağış, ülkenin batı bölgesinde etkili oldu. 

Yağışlı hava Lefke ve Gemikonağı’nda dolu şeklinde etkili oldu.

Yedidalga bölgesinde ilk tespitlere göre iki evin çatısı kırılarak evin tüm odaları su altında kaldı. Bir evin önünde bulunan çardak da yıkılarak zarar görürken, bir çok ev ve iş yeri su baskınından etkilendi.

Bölgedeki su baskınından Aspava Restoran’ın da zarar gördüğü öğrenildi, polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Öğle saatlerindeki verilere göre, Doğancı ve Taşpınar’da 30 kg üzerinde yağmur kaydedildi.

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