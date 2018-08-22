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Başvurular için son tarih 4 Eylül 2018

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Başvurular için son tarih 4 Eylül 2018
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Son on yıldır aralıksız olarak düzenlenen Stelios Hayırseverlik Vakfı (Stelios Philanthropic Foundation) 2018 İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri’nde  2018 yılı ödülleri için son başvuru tarihi 4 Eylül 2018 olarak belirlendi.

Ödül Töreni  3 Ekim 2018, Çarşamba günü 5 Markou Drakou Sokak’ta bulunan (Ledra Sokak yanı) Stelios Hayırsever Vakfı Genel Merkezi’nde yer alacak. Bu yıl Sir Stelios Haji-Ioannou, iki toplumlu 50 takıma (100 kişiye) 10 ar bin avro olarak toplamda 500 bin avro ödül verecek. Stelios Hayırseverlik Vakfı 2009 yılından bu güne, ada barışına destek olmak amacıyla 3 milyon 250 bin avro tutarında ödül sağladı.

Tüm başvurular sadece Stelios Philanthropic Foundation adresli Facebook sayfası üzerinden yapılabiliyor. Adaylar yaklaşık 3400 üyeye ulaşmış olan, Stelios Cyprus Bi-Communal Awards adresli  Facebook Grubuna üye olarak,  Türk ve Rum toplumlarından direk ve kolay iletişim kurabilirler.

Başvuru için, Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasındaki iş, sanat, spor, sivil toplum ve her türden işbirliği yanında “özel hayattaki ortaklıklar” da uygun bulunuyor.Lha

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