Başsavcılık yolsuzluk dosyalarının incelemesini tamamladı

Başsavcılık, bünyesinde bulunan ve Ocak ayı içerisinde incelemelerinin tamamlanacağı açıklanan dosyaların incelemesinin tamamlandığını bildirdi.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, “Yolsuzluk Dosyası” adı altında medyada gündemde bulunan dosyalardan ikisi için gerçeğe aykırı bildirimde bulunma suçundan zanlı aleyhine dava ikamesine, bir dosya hakkında suç tespit edilemediğinden ileri işlem yapılmamasına ve bir dosyada soruşturma yapılan suç maddesine ilişkin şahadet, veri ve/veya unsurların eksik olması nedeniyle soruşturmanın tamamlanması amacı ile tahkikat memuruna teslim edilmesine karar verildiği kaydedildi.