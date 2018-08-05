Yüksel Savcılar Kurulu tarafından görev süresi biten Başsavcı Aşkan İlgen’in yerine yeni bir isim seçilemedi

Yüksel Savcılar Kurulu tarafından görev süresi biten Başsavcı Aşkan İlgen’in yerine yeni bir isim seçilemedi.

Haber Kıbrıs’ın Savcılar Yüksek Kurulu’na yakın kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Başsavcı münhaline, Ersoy Ölçter, Ergül Kızılokgil ve Behiç Öztürk başvurdu. Daha sonra Ergül Kızılokgil ve Behiç Öztürk adaylıktan çekildi ve tek aday Ersoy Ölçter kaldı.

Behiç Öztürk ve Ergül Kızılokgil, aynı zamanda Savcılar Yüksel Kurulu üyesi. Savcılar Yüksek Kurulu’nda ayrıca Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, Kaza Mahkeme Başkanı Bahar Saner, Savcı Ayşe Ruso ve Savcı Ayşe Kaymak da bulunuyor.

Adaylığını geri çeken ve oy kullanır pozisyonuna geçen Behiç Öztürk’ün, Ölçter için olumlu oy kullandığı varsayılıyor. Kızılokgil’in ise boş oy ayanlar arasında olduğuna kesin gözle bakılıyor.

Yapılan oylamada Ölçter üç olumlu oy alırken, üç oy da boş çıktı. Salt çoğunluğun oyunu alamayan Ölçter, tek aday olmasına rağmen üç tur oylamada başsavcı seçilemedi. Bu KKTC tarihinde de bir ilk.

Emekliliğine altı ay kalan Ölçter’in yeterli oyu alamaması da başka bir skandal. Ölçter’in de başvurusunu geri alması da olasılıklar arasında. Başsavcılık geleneğinde, en kıdemli ismin başsavcı olması var. Ölçter en kıdemli savcı, Kızılokgil ise kıdemde üçüncü sırada. Kavganın ve Başsavcılığı kilitleyen sürecin, Kızılokgil’in sırasını beklemeden, adaylık hakkını kullanması ile başladığı öne sürüldü. Kızılokgil ile birlikte kuruldaki genç Savcıların birlikte hareket ettiği biliniyor.

Diğer oylar Ölçter’e verilirken, Kızılokgil ile birlikte Ruso ve Kaymak’ın da boş oy attığı iddialar arasında. Kurul, Pazartesi yeniden toplanacak. 60 yaşın üstünde olan ve emekliliğine az bir süre kalan isimlerin geri çekilmesi ve daha genç bir ismin yeniden açılacak münhale başvurması beklentisi var.

Son dönemlerde verdikleri mütalaa ve aldığı kararlarla tepkileri üzerine çeken Başsavcılık kurumunun yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğu fikri ağır basarken, gözler Pazartesi günü yapılacak toplantıya çevrildi.