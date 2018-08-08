Başsavcı belirlenemedi

Savcılar Yüksek Kurulu seçiminde, tek aday olan Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter’in oyların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Başsavcılık makamındaki münhal kapatıldı

Başsavcı Aşkan İlgen’in emekli olmasıyla boşalan Başsavcılık makamını doldurmak amacıyla açılan münhal, Yüksek Savcılar Kurulu’nda sonuç alınamadığı için kapatıldı.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter, kurulun dünkü toplantısında salt çoğunluğu elde edemediği için münhalin sonuçlanamadan kapandığını söyledi.

Tek aday olan Ölçter, bir önceki kurul toplantısında da yeterli oyu alamamış ve toplantı 48 saat sonrasına ertelenmişti. Ölçter, ilerleyen günlerde yeniden münhal açılacağını belirtti.

Aşkan İlgen’in emekli olmasıyla boşalan Başsavcılık makamına, Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter vekalet ediyor.



NELER YAŞANMIŞTI?

Başsavcılık münhali için Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter ile Başsavcı Yardımcı Muavinleri Behiç Öztürk ile Ergül Kızılokgil başvuruda bulunmuştu.

Şu anda 7 üyesi bulunan Yüksek Savcılar Kurulu geçtiğimiz hafta toplanmıştı. Kurul’daki 3 üyenin de aday olması nedeniyle geriye kalan 4 üye oy kullanabildi.

Aday olmasına rağmen önce Başsavcı Yardımcı Muavini Behiç Öztürk ardından da Ergül Kızılokgil adaylıktan çekildi.

Böylelikle hem Öztürk hem de Kızılokgil, oy kullanabilecek pozisyona geçti.

Tek aday kalan Ölçter, yapılan oylamada salt çoğunluğu elde edemedi, toplantı 48 saat sonraya ertelenmişti.