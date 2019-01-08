Başkentin göbeğinde balçık tarlası

Kızılbaş bölgesinde bulunan Filiz Sokak sakinleri, bölgede yürütülen inşaat faaliyetleri nedeniyle yağan yağmurlar sonrasında sokakların balçık tarlasına dönüşmesinden dolayı mağduriyet yaşıyor

Murat ASLAN

Başkent Lefkoşa'da inşaat şirketlerinin gerçekleştirdiği kazılardan dolayı Kızılbaş bölgesindeki Filiz Sokak sakinleri büyük mağduriyetler yaşıyorlar.

Özellikle yağışların olduğu bu günlerde sokağa giriş çıkış adeta imkansız hale geldi.

Yağmur suları sokağı adeta göle döndürürken, yapılan kazılardan dolayı çıkan topraklar ise sokağı balçık tarlası haline getirdi.

Sokak sakinleri, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin sorunu çözmesini isterken, oluşturdukları komite ile de imza kampanyası başlattılar.

Komite üyelerinden Özden Ünbay, sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini söylerken, evlerine girip çıkmanın kendileri için adeta bir işkence haline geldiğini belirtti.,