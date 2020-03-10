Başkan veznede

Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu, çalışanların greve çıkması üzerine belediyenin vezne işlemlerini kendisi yaptı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, çalışanların greve çıkması üzerine dün sabah vezneyi kendisi açtı.

Sennaroğlu, yasaya göre vezneyi kendisinin ve idari amirin açabileceğini söyleyerek yasal hakkını kullanarak grev bitene kadar vezneyi açacağını söyledi. Sennaroğlu, halkı mağdur etmemek adına cenaze, sağlık, temizlik hizmetlerinin de verileceğini belirtti. Çalışanların maaşlarının almalarının hakkı olduğunu, kendisinin de bunun için çalıştığını ifade eden Sennaroğlu, greve giden çalışanların bugünden itibaren Dev-İş tarafından ödenmesi gerektiğini ifade etti.