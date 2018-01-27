Başkaldırının 60’ıncı yılı

Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı başkaldırışının 60’ıncı yıl dönümü ve bu başkaldırının yaşandığı 27- 28 Ocak 1958 tarihlerinde şehit düşen 7 Kıbrıslı Türk bugün törenlerle anılıyor

Tarihi direnişin 60’ıncı yılı

Bugün Kıbrıs Türkünün İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı direnişinin 60’ıncı yıl dönümü. Direniş ve direnişte şehit düşenler törenlerle anılıyor

Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı 27 - 28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler bugün anılacak.

İlk tören Cumartesi günü saat 09.00’da Lefkoşa’da Şehitler Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve saygı atışı yapılacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

İkinci tören aynı gün saat 09.30’da Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda yapılacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinden sonra Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve şehit kızı Seyhan Cambaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan bir öğrencinin şiir okumasından sonra din görevlisi tarafından dua okunacak. Buradaki tören, şehit kabirlerinin ziyareti ve çiçek konulmasıyla sona erecek.



27-28 Ocak OLAYLARI…

Kıbrıslı Türkler, 27 Ocak 1957 yılında İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı çıkarak Lekoşa’da Girne Kapısı’nda Taksim için gösteri yapmışlardı. Bu gösteride İngiliz askerleri Eski Polis Müdürlüğü binası önünde barikat kurmuş, Kıbrıslı Türk göstericiler de İngiliz askerlerine karşı gelmiş ve onlara taş atmışlardı. Olayların büyümesi üzerine İngiliz askerleri de Kıbrıslı Türklere karşı göz yaşartıcı bomba atmıştı. Bir kısım gencimiz de HALKIN SESİ Gazetesi önünde toplanmış ve orada İngilizlere karşı gelmişlerdi. Bu olayda silahsız olan Kıbrıslı Türklerin elinde sadece sopa ve demir buluyordu. Kıbrıslı Türk göstericiler, İnönü Meydanı’na da gelerek gösterilerini sürdürürken, İngiliz askerleri de burada silahla iki Kıbrıslı Türkü vurarak şehit etmiş.. Sarayönü’nde ise İngiliz askerleri Land Rover tipi araçla Şerife Mehmet adlı yaşlı Kıbrıslı Türk kadının üzerinden geçerek Şerife Mehmet’i şehit etmişlerdi. Olayların daha da büyümesi üzerine kalkanlı ve coplu İngiliz askerleri halkı sokaklarda kovalamıştı. Bu başkaldırış olaylarından sonra İngiliz Sömürge İdaresi’nin Kıbrıslı Türklere karşı bakış açısı değişmiş ve Türklere karşı daha baskıcı ve sert tutum içine girmiş..

İngiliz askerileri Lefkoşa Mevlevi Tekkesi önünde toplanan Kıbrıslı Türkleri engellemeye çalışmıştı

“Bu direniş, tarihimizin dönüm noktasıdır”

TMT Mücahitler Derneği, 27-28 Ocak direnişinin Kıbrıs Türk tarihine damga vurduğuna dikkat çekti

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, 27-28 Ocak 1958 tarihinde İngiliz sömürge idaresine karşı direnirken şehit düşenleri rahmetle andıklarını kaydederek, bu direnişin Kıbrıs Türk tarihine damga vurduğunu söyledi.

“Bu direniş tarihimizin dönüm noktasıdır” diyen Bayar, “Kıbrıslı Türkleri hiç hesaba katmayan İngiliz yönetimi ve dünya, 27- 28 Ocak direnişinden sonra adada Kıbrıs’ın geçmişine sahip, kaderine ve geleceğine ortak bir Türk varlığı olduğunu gördü, anladı” ifadelerine yer verdi.

Direnişin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Celal Bayar, Kıbrıs Türk halkının adada azınlık olmadığını, toprağı, sınırları, bayrağı ve devletiyle Kıbrıs’ın kuzeyinde egemenliğini sürdürdüğünü belirterek, dünyanın bu gerçeği kabul etmek zorunda olduğunu söyledi.

Kahraman Türk halkının Enosis hayallerini yerine getirmek isteyen Rumlara karşı direndiğini belirten Bayar, “Kıbrıs sorununun özü budur. Rum tarafının adayı ‘Helen Adası’ olarak nitelemesi ve bizi yok edemeyince azınlık olarak görmesi… Buna izin vermedik, vermeyeceğiz” dedi.