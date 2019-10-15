Turunçlu-Ulukışla kavşağındaki kazada hayatını kaybeden Amasyalı ailesinin çocukluk arkadaşı olan Mehmet Oruç, dün sabah Mağusa’dan başlayarak kazanın olduğu noktaya kadar yürüdü ve “Trafik canavarı olmayın” mesaj verdi

Turunçlu-Ulukışla kavşağında 6 Ekim akşamı meydana gelen ve üç kişinin ölümüyle neticelenen trafik kazası için Mehmet Oruç adlı kişi yürüyerek eylem yaptı

Turunçlu-Ulukışla kavşağında meydana gelen korkunç kazada hayatını kaybeden Amasyalı ailesinin çocukluk arkadaşı Mehmet Oruç dün sabah 8.30 sularında Mağusa’dan başlayarak kazanın olduğu noktaya kadar yürüdü.

Elindeki “Trafik Canavarı Olmayın” ve “Daha Güvenli Yollar İstiyoruz” yazılı pankartla farkındalık yaratmak için yürüyüş yaptığını belirten Oruç, ‘Duyarsızlıktan’ dert yandı.

Oruç, Mağusa’da başlattığı yürüyüşünü bugün Turunçlu-Ulukışla kavşağından Lefkoşa’ya Bakanlık önüne dek sürdürecek. “Başka canlar gitmesin, başka ocaklar sönmesin, başka Yahyalar, Aysınlar ölmesin” diyen Oruç’un görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu.

Sosyal medyadaki video ile yetkililere mesaj gönderen Oruç, herhangi bir adım atılmaması durumunda tek başına başlattığı eyleme Mağusa bölgesindeki taksiciler ve araçlarla devam edeceğini duyurdu. Yürüyüşü sırasında yolun birçok yerinde aksaklıklara rastladığını anlatan Oruç, yapım aşaması ardından yola hiçbir yatırım yapılmadığını da ileri sürdü. Oruç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu olaya kaza demiyorum, cinayet diyorum. Devletin önlem almamasından dolayı günahsız insanların vahşice can vermesinden söz ediyorum. Bu trafik kazası falan değil, iki tane yavrumuz hastanede, canımız çok yandı… Bir an önce refüjlerin yapılması, şeritlerin yenilenmesi, keskin virajların uyarılanın daha çok olması için elimizden geleni yapacağız. Devlet yapmayacaksa biz yapalım, gelsin bizden dilensin, çıkarıp verelim yapsınlar. Paraları var da başka yerlere aktarıp yapmıyorlarsa onu bilemeyiz. Bu işi yapacak bir adam getirin. Yürüyüşüm sırasında yolda birçok hata gördüm ama hiçbir çalışma yok. Bu yol yapıldığından beridir hiçbir şey yapmadılar. Bir haftadır ağla ağla canımız çıktı, başka biri ağlasın istemiyoruz”