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“Başka analar ağlamasın”

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Ciklos mevkiinde hayatını kaybeden dört gencin ailesi dün olay yerinde eylem yaptı

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“Başka analar ağlamasın”
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Girne Ciklos mevkiinde 5 Aralık tarihinde arabaları ile sele kapılıp feci şekilde can veren Gaye Soyutok, Günay Kandaz, Tolga Bekçi ve Ahmet Kılıç için dün olay yerinde anma töreni düzenlendi.

Sosyal medyadan duyurulan anma töreni için dün saat 12.00’de Boğaz Emaş Market önünde toplanan gençlerin yakınları ve pek çok yurttaş kaza yerinde  "suçlular cezasını çeksin" pankartı açtı.

Acılı ailelerin gözlerinden yaş eksik olmadı. Aileler, kaybettikleri evlatlarını anma amaçlı siyah çelenk bıraktı.

Pankart açarak yaşanan felakete dikkat çeken aileye 80 kadar vatandaş da destek verdi.

Hayatlarını kaybeden gençlerin resimlerinin yer aldığı ve ‘Sizler huzurlu yatın, bizler canlarımızdan olduk’; ‘sizi asla unutmayacağız’ yazılı pankartlar refüje bağlandı.

Bu arada gençlerin sele kapıldıkları noktada yapılan yol çalışmaları nedeniyle ise trafik tek şeritten veriliyor. Bu da uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.  Tahrip olan yolun iyileştirilmesi için çalışmalar sürerken, belli bir noktada yol tek şerite indirildi.

Aileler, kaybettikleri evlatlarını anma amaçlı siyah çelenk bıraktı


Başbakan Erhürman da anma törenine geldi, acılı ailelerle görüştü

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