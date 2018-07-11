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"Basınımız Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılan sesi"

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"Basınımız Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılan sesi"
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Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Basını’nın her zaman Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesini, dünyaya yansıttığını, geçmişini, tarihini, yaşanan tüm zorlukları kamuoyuna duyurduğunu, izolasyonlara ve engellemelere rağmen Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılan sesi olduğunu, bugünlere gelinmesinde büyük katkılar sağladığını belirtti.
Besim, “Ne mutlu ki bize, özgür ve çağdaş basınımız her gün daha iyiye doğru gitmektedir” dedi.
Sağlık Bakanı Filiz Besim, 11 Temmuz Basın günü nedeniyle yayınladığı mesajda, her an haber peşinde koşan, gece gündüz demeden emek sarf eden basın mensuplarının, kamusal bir görevi yerine getirdiğini söyleyerek, tüm zorluklara rağmen ayakta durmaya çalışan basının farkında olduğunu ifade etti.
Gazeteciliğin, çağımızın en özel mesleklerinden biri olduğunu, gerçek manada doğru haberin insanlara ulaşmasını sağlamak gibi çok anlamlı bir görevi bulunduğunu dile getiren Besim,  “Basınımızın gerek sağlık alanındaki gelişmeler, gerekse genel anlamda haberleri yansıtırken özgürce ama sorumluluk bilinci ile görev yapması kamuoyunu tarafsız olarak bilgilendirmesi, hepimizi daha güzel günlere taşıyacak, kurumlarımıza olan güveni arttıracak ve doğru bilgi almamızı sağlayacaktır” dedi.
Zor şartlar altında az maaşlarla görev yapan basın mensupları olduğuna işaret eden Besim, kaynakları kısıtlı olan ülkede el ele vererek, anlayışla, sevgi, saygı ve adil bölüşümle bu sıkıntıların aşaılabileceğine inandığını belirtti.
Besim, KKTC’nin her alanda gelişmesi ve kalkınmasına, gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlamakta olan, tüm basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü en samimi duygularla kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

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