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Başına poşet geçiren soyguncu aranıyor

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Mağusa’da başına poşet geçirdikten sonra bir bet ofisine giderek oradaki görevli kadını darp eden ve kasadaki 400 TL’yi alıp kaçan soyguncu aranıyor     Gamze PİR BAYKUR   Mağusa’da önceki...

Başına poşet geçiren soyguncu aranıyor
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Mağusa’da başına poşet geçirdikten sonra bir bet ofisine giderek oradaki görevli kadını darp eden ve kasadaki 400 TL’yi alıp kaçan soyguncu aranıyor

 

 

Gamze PİR BAYKUR

 

Mağusa’da önceki gece başına poşet geçirerek “World Star” isimli bet ofisine giren kimliği meçhul erkek bir şahıs kasada görevli 40 yaşındaki bayan S.Y’ye tokat atarak darp etti ve ardından da kasada bulunan 400 TL’yi alarak kaçtı. Kimliği meçhul zanlı polis tarafından her yerde aranıyor. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis bölgedeki kamera görüntülerini inceleyerek zanlı tespit etmeye çalışıyor.

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