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Basın camiasının acı kaybı

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Basın camiasının acı kaybı

Ülkemizin değerli basın emekçilerinden ve eski bürokratlarından Mustafa Doğrusöz hayatını kaybetti. 

Uzun yıllar Kıbrıs gazetesinde hem köşe yazarlığı hem editörlük yapan Mustafa Doğrusöz'ün vefatı basın camiasını hüzne boğdu. 

Mustafa Doğrusöz kimdir?

Kıbrıslı gazeteci yazar, bürokrat. 10 Şubat 1947, Küçük Kaymaklı (Lefkoşa) / Kıbrıs doğumlu. Terzi Mehmet ile Şefika Hanım’ın beş çocuğundan biri olarak doğdu, ailesinin tek oğludur. Kıbrıs’ın yoksul ve zorlu yıllarının çocuğu olur Mustafa  Küçükkaymaklı İlkokuluna, Bayraktar Ortaokulu’na devam etti.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden sonra 1972’de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümünü bitirdi.

Adaya döndükten sonra bir süre polis memurluğu yapan Mustafa Doğrusöz, gazeteciliğe 1980’de Söz’de başladı. 1982-84 yıllarında muhabir, haber sorumlusu ve yazı işleri müdürlüğü görevlerini yürüttü. Kısa bir süre Kıbrıs Postası’nda çalıştı. 1987-1996 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın İşleri Basın Danışmanı olan Doğrusöz, 1990’da Bozkurt’ta yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1997’den beri Kıbrıs Gazetesi’nde Yurt Haberleri sorumlusu ve haber koordinatörlüğü görevlerini yürüttü.

Kıbrıs Gazetesi’nde ‘Doğrudan genel başlığıyla yazan Mustafa Doğrusöz’ün çeşitli gazetelerde de yazıları yayımlanmıştır. İlk kitabı Çocuk Gözlü Dev, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan yaptığı derlemlerden oluşmuştu.

Kitapları:

Çocuk Gözlü Dev (1986), Çünkü Ben Buralıyım.

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