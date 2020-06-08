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BAŞIMIZ SAĞOLSUN, SÜHEYLA KÜÇÜK'Ü KAYBETTİK

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BAŞIMIZ SAĞOLSUN, SÜHEYLA KÜÇÜK'Ü KAYBETTİK

Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük az önce hayatını kaybetti.

Bir süreden beridir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Süheyla Küçük yaşamını yitirdi.

Yaklaşık üç hafta önce kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Süheyla Küçük geçtiğimiz gün ağırlaşmıştı.

Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması nedeniyle Kıbrıs Türkü'nün ilk first leydisi ünvanını alan Süheyle Küçük 95 yaşındaydı.  

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