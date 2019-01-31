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Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı emekliye ayrıldı

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Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı emekliye ayrıldı
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı bugün emekliye ayrıldı.

Dizdarlı, görevdeki son gününde hastaneye bağışta bulunan KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve derneğin Kurucu Başkanı Ercan İbrahimoğlu’na plaket verdi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün emekliye ayrılacak Dizdarlı, hastanenin Dahiliye Servisi’ne bir oda yaptıran ve Onkoloji Bölümü’ne infüzyon pompası bağışlayan KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile Pediatri bölümüne vefat eden oğlu Can İbrahimoğlu adına iki oda yaptıran KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin Kurucu Başkanı Ercan İbrahimoğlu'na Başhekim Yardımcısı Dr. Cenk Soydan’la birlikte plaket takdim etti.

Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olan Dr. Bülent Dizdarlı, 1 Şubat 1989’da gönüllü olarak başladığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 3 Ekim 2016’dan beri başhekimlik görevini sürdürüyordu.

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