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Başel, fotoğraftaki Rum çocuğu arıyor

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1974 Barış Harekatı’nda görev yapan Emekli Albay Mustafa Başel, o dönemde birlikte fotoğraf çektirdiği Rum kız çocuğunu bulmaya çalışıyor

Başel, fotoğraftaki Rum çocuğu arıyor
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Rum basınında dün, 1974 Barış Harekatı’nda görev yapan ve şu anda emekli Albay olan Mustafa Başel’in, o dönemde birlikte fotoğraf çektirdiği, 7-8 yaşlarındaki Rum kız çocuğunu, paylaştığı bir fotoğrafla aradığına dair bir haber çıktı.
Politis gazetesinde yer alan haberde, Başel’in söz konusu fotoğrafı Yenierenköy’de (Yaluşa) çektirdiğini ifade ettiği, o dönemde polislik yapan Osman Şah’ın ise, o fotoğrafın Dipkarpaz’da çekildiğini belirttiği kaydedildi.
Haberde, Şah’ın sosyal medya hesabındaki söz konusu paylaşımına yer verildi.

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