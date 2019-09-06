 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
8 0
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
7 0
 
Bu nasıl bir yükleyiş?
Bu nasıl bir yükleyiş?
20 0
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
8 0
Elektrikte süresiz greve doğru
Elektrikte süresiz greve doğru
17 0
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
59 0
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
26 0
banner82

Başbakanlık’ta özel kalem değişimi

banner27

Başbakanlık’ta Cemal Redif istifa etti, yeni Özel Kalem Müdürü Donangil oldu

Başbakanlık’ta özel kalem değişimi
banner267

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü görevine Okan Donangil atandı.
Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Cemal Redif‘in istifasıyla boşalan bu mevkiiye, bugünden geçerli olmak üzere Okan Donangil getirildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.