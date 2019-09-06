Başbakanlık’ta özel kalem değişimi

Başbakanlık’ta Cemal Redif istifa etti, yeni Özel Kalem Müdürü Donangil oldu

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü görevine Okan Donangil atandı.

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Cemal Redif‘in istifasıyla boşalan bu mevkiiye, bugünden geçerli olmak üzere Okan Donangil getirildi.