Başbakanlık'tan Mardo Dondurmaları kampanyasına destek

Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakanlık çalışanları, Mardo Dondurmaları’nın Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına başlattığı kampanyaya destek verdi.

30 bin top dondurma hedefiyle yola çıkan Mardo, satışlardan elde edilecekgeliri, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlayacak.

Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakanlık çalışanları da,bu amaçla satış yapmak için Başbakanlık'a giden Mardo Dondurmaları’ndan satın alarak kampanyaya destek oldu.