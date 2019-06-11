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Başbakanlık müsteşarlıklarına Köseoğlu ve Yeldener atandı

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Başbakanlıkta bazı görevden alama ve atamalar yapıldı.

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Başbakanlık müsteşarlıklarına Köseoğlu ve Yeldener atandı
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Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapan ve daha önce de müşavirlik kadrosunda olan Özlem Bayramoğlu Onuray, dünden itibaren görevinden alınarak, Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri görevine daha önce Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Müşaviri olan İlkan Varol aynı tarih itibarıyla atandı. 
Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Berkan M. Tokar da dün itibarı ile görevinden alınarak, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı.
Öte yandan Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan ve daha öncede müşavirlik kadrosunda olan  Hasan Alicik de dünden itibaren görevinden alınarak, yerine daha önce Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulunmuş Suat Yeldener atandı. 
Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Mustafa Ergüven ile Başbakanlık Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan ve daha öncede müşavirlik kadrosunda olan Ahmet Muratoğlu da dünden itibaren görevlerinden alındı. 

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