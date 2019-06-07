Başbakan Tatar vurguladı:

İcraat için gece gündüz çalışacağız

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, dün Güzelyurt ve Lefke’de partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Tatar, bayramlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, KKTC’nin gelişmekte olan bir ülke olduğuna işaret ederek, “Gelişirken de mutlaka anavatan Türkiye’nin yardım ve katkılarına ihtiyaç vardır” diye konuştu.

Tatar, hükümetin güvenoyu almasının ardından Türkiye yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiğini anımsatarak, “projelerimizi, düşüncelerimizi Türkiye hükümeti ile paylaştık, değerlendirmeler yaptık. İşbaşındayız, icraat için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Hükümet olarak Güzelyurt ve Lefke’ye önem verdiklerine vurgu yapan Tatar, Güzelyurt Hastanesinin bitirilmesi, Güzelyurt- Lefke çift şerit anayolunun tamamlanması ve bölgedeki diğer sorunların aşılması için daha fazla mesai harcayacaklarını söyledi.

Tatar, Lefke’deki potansiyelin değerlendirilip bölgenin turizme kazandırılması adına çeşitli projelerin gündeme taşınacağını kaydederek, bölgenin tam bir ilçe olarak hizmet verebilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

UBP’nin en büyük özelliğinin halkın içinde olması olduğunu belirten Tatar, daha önce olduğu gibi her zaman halkla iç içe olacaklarını vurguladı.