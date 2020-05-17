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Başbakan Tatar, Süheyla Küçük'ü ziyaret etti

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Başbakan Tatar, Süheyla Küçük'ü ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar, bugün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başbakan a ziyaretinde Sağlık Bakanı Ali Pilli de eşlik etti. Başbakan ziyaretinde, Süheyla Küçük’ün doktorlarından sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

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