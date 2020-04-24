banner411
banner69
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
79 0
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
161 0
 
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
31 0
Kuzey Kıbrıs
Kuzey Kıbrıs "E" şampiyonunu arıyor!
33 0
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
59 0
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
16 0
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
61 0
banner440

BAŞBAKAN TATAR DİPKARPAZ VE YENİERENKÖY BELEDİYE BAŞKANLARINI KABUL ETTİ

banner27

Başbakan Ersin Tatar, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ı kabul ederek bir süre görüştü . Görüşmeye Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Karpaz Koordinasyon Komitesi Başkanı Kemal Deniz Dana da katıldı.

BAŞBAKAN TATAR DİPKARPAZ VE YENİERENKÖY BELEDİYE BAŞKANLARINI KABUL ETTİ

Karpaz bölgesinde sokağa çıkma yasağı dönemindeki çalışmalar ve bölgenin sorunlarının ele alındığı görüşmede Başbakan Tatar’ın bölgeye gösterdiği duyarlılık ve sokağa çıkma yasağı dönemindeki katkıları için teşekkür edildi. Belediye başkanları kabulde gerek sokağa çıkma yasağı döneminde gerekse şimdiki dönemde bölgenin sorunlarına değinerek çözümü konusunda Başbakan’dan yardım talep ettiler.

Sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde tüm belediye çalışanlarının çok ciddi yükler üstlendiğine dikkat çeken Belediye Başkanları, hepsinin yoğun bir iş yükü ile görev yaptığını, bu çalışmalardan dolayı bir çok beklenmeyen giderlerinin ortaya çıktığını bundan dolayı Belediyelerin mali yükünün de arttığını belirterek   merkezi hükümetten özellikle bütçelerinden yapılan  %25 kesintinin kendilerine iade edilmesi hususunda taleplerini de aktardılar. Bölge için büyük ihtiyaç olan bir hastane yapımı konusunun da ele alındığı görüşmede yine bölgeye hizmet verecek ambulans eksikliğine de değinildi.

TATAR: 5 AMBULANSTAN BİRİ KARPAZ’A VERİLSİN

Başbakan Tatar tüm ülkenin zorlu bir süreçten geçmekte olduğunu ve bu süreçte sağlığın ön planda olduğunu ama bu sahada büyük özveriyle çalışanların da bulunduğunu bildiğini kaydederek,  Sağlık Bakanlığına yeni hibe edilen ambulanslardan bölgeye de verilmesi  hususunda görüşmede hazır bulunan Sağlık Bakanına talimat verdi. Başbakan Tatar mali konularda ise durum daha belirgin bir hal alınca  konunun değerlendirileceğine değinerek olumlu yaklaşım gösterdi.

Görüşmede ayrıca sokağa çıkma yasağı döneminde İki belediyenin sınırları içerisinde sahada aktif görev yapan belediye çalışanları,  Polisler, sağlık çalışanları ve diğer açık iş yerlerinde görev yapan yerlerdeki çalışanlara  önümüzdeki hafta covid 19 testinin uygulanması yönünde de karar üretildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.