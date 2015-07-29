Başbakan Ömer Kalyoncu Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ı kabul etti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC’de göreve başlamaktan dolayı memnun ve mutlu olduğunu söyledi. Hem gönlünde hem de zihninde çok güzel projeler olduğunu dile getiren Kanbay amaçlarının...

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC’de göreve başlamaktan dolayı memnun ve mutlu olduğunu söyledi.

Hem gönlünde hem de zihninde çok güzel projeler olduğunu dile getiren Kanbay amaçlarının hep birlikte daha refah içinde yaşayan, daha güçlü ve daha rekabet edebilir, daha başı dik yürüyen bir Kıbrıs Türk halkı ve devleti oluşturabilmek olduğunu söyledi.

Bugüne kadar çok güzel işler yapıldığını dile getiren Kanbay, herkes binanın üstüne kendi çapında bir şeyler eklerse amaçlarına doğru emin adımlarla ilerlemiş olacaklarını vurguladı.

Kalyoncu’yu hem şahsı hem de devleti adına başbakanlık görevinden dolayı tebrik eden ve ona başarılar dileyen Kanbay, “Bana herkes geldiğiniz dönem zor bir dönem biraz uğraşacaksınız diyor ama bence sizin işiniz benimkinden daha zor. Hem bir müzakere süreci devam ediyor, hem de bir yapılanmalar var, yeni değişimlere hem toplumun hem devletin uyum sağlama çalışmaları var. Aslında hepimizin işi zor ama hepimizin işi de güzel” diye konuştu.

İçinde iyi bir amaç varsa, topluma katkıda bulunulacaksa istediği kadar zor olsun onun keyifle ve hevesle yapılabileceğini düşündüğünü ifade eden Kanbay, Büyükelçilik ve devletinin her zaman KKTC’yle iş birliğine ve birlikte iyi işler yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

KALYONCU

Başbakan Ömer Kalyoncu da önlerindeki dönemin iyi bir dönem olacağını düşündüğünü kaydetti ve bölgenin gittikçe karıştığını ancak kendilerinin Kıbrıs’tan bu karışıklığa farklı bir itme verme iddiasında olduklarını dile getirdi.

Toplumlar arası görüşmelerin hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Kalyoncu, bir sonuç alabilme konusunda herkesin umutlu olduğunu ve bunun da hükümetin daha hızlı hareket etmesini gerektiren bir konu olduğunu söyledi.

Herhangi bir anlaşmanın AB uyum çalışmalarının da hızlanmasını gerektirdiğini belirten Kalyoncu, kendi insanlarının daha sağlıklı, daha demokratik ve daha adil bir ortamda yaşamasını istedikleri için de bu uyum çalışmalarının önemli olduğunu kaydetti. Bunun için hükümetin üzerine düşen önemli görevler olduğunu kaydeden Kalyoncu bugün ilk bakanlar kurulu toplantısının yapıldığını ve hızlı bir şekilde yollarına devam edeceklerini belirtti.

TC’nin kendilerine yaptığı katkıları her zaman önemsediklerini ve değerli bulduklarını kaydeden Kalyoncu, bu katkıya ihtiyaçları olduğunu, bunun devam edeceğini bildiklerini ve katkılar nedeniyle de Türkiye’ye teşekkürü bir borç bildiklerini söyledi.

Kalyoncu önlerinin aydınlık olduğu inancında olduklarını ve yürüyüşlerine devam edeceklerini de kaydetti.