Başbakan Kalyoncu 'Özelleştirmeyi kabul etmeyeceğiz'

Başbakan Ömer Kalyoncu, CTP’nin özelleştirmeye karşı olduğunu da yineledi ve “Muhatabımız da buna itiraz etmedi” dedi Başbakan Ömer Kalyoncu BRT’ye açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Türk...

Başbakan Ömer Kalyoncu, CTP’nin özelleştirmeye karşı olduğunu da yineledi ve “Muhatabımız da buna itiraz etmedi” dedi

Başbakan Ömer Kalyoncu BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk halkının kendisi ve ülkesi ile ilgili kararları herhangi bir müdahale olmaksızın, özgür iradesi ile vermesi gerektiğini de kaydeden Kalyoncu, “Bize zorla bir şeyin dayatılması noktasını aşmamız lazım” dedi.

Başbakan, polisin sivile bağlanması konusuna da açıklık getirdi. Bugüne kadar geçici 10’uncu madde kaldırılmadan polisin sivile bağlanmasının mümkün olmayacağı yönünde tartışmalar olduğunu anımsatan Kalyoncu, hukukçuların geçici 10’uncu madde kaldırılmadan da bunun mümkün olabileceğini ortaya koyduğunu kaydetti. “Buradaki sorun, polisin sivil hükümete bağlanmasıdır” diyen Kalyoncu, UBP ile hükümet kurarken bu konuyu görüştüklerini ve geçici 10’uncu madde tartışmalarını bir tarafa bırakarak, önce polisi hükümete bağlarız sonra da anayasa değişikliğine gidebiliriz şeklinde bir konuşma gerçekleştirdiklerini anlattı. Polisin sivile bağlanması konusunda bir yasa yaptıklarını ve siyasi partilere gönderdiklerini de kaydeden Kalyoncu, “Polisin sivile bağlanması konusunda izlenmesi gereken kurallar olmalı. Siyasetçiler her aklına geldiğinde polisin içine eline uzatmamalıdır” dedi. Ulusal Birlik Partisi’nin bu konuda farklı düşündüğü iddialarına da açıklık getiren Kalyoncu, UBP’nin daha önce hükümet programına polisin sivile bağlanması konusunu yazdığını belirterek, “Konuyla ilgili yasa hazırdır, gerçekleşmesi için bir ‘itme’ yapacağız” ifadesini kullandı. Başbakan, Seçim ve Halk Oylaması ile tek seçim bölgesi konularında koalisyon ortağı Ulusal Birlik Partisi ile içerik bakımında aynı görüşte olmadıklarını, bu konuda konsensus sağlamak için çalıştıklarını da kaydetti.

CTP’nin özelleştirmeye karşı olduğunu da yineleyen Başbakan Kalyoncu, bu konuda UBP ile nasıl bir uzlaşı noktasına gidiliyor sorusuna karşılık şöyle dedi: “Özelleştirme, şu anda piyasayı izlediğimiz zaman göreceksiniz ki, bir sermaye grubunun zengin edilmesinden başka bir işe yaramayacak. Ama genel olarak ülkede değişmesi gereken çok şey var. Çalışma düzeni bir kaos içerisinde bulunmaktadır. Hem Ticaret Odası ve Sanayi Odası, hem de çalışanlar açısından çok büyük bir kaos var. Hiçbir düzen ve disiplin yok. Herkes kendini kurtardığı noktadan hareket etmeye çalışıyor ve yasalar işlemesin noktasında, kim becerirse o rahat eder gibi bir mantık içerisindedir”. Ülkede şu anda iş yasasının uygulanmadığı için rekabet edilemediğini de kaydeden Kalyoncu, “Burada hep kaybeden zayıf olur. Sosyal devletten bahsediyorsak, bu devlet, yurttaşlara adil davranmak zorundadır. Adil davranmak istiyorsanız bu tür yönetimleri bugün kullanmayalım biz CTP olarak özelleştirmeye karşıyız, muhatabımız da buna itiraz etmedi” şeklinde konuştu.