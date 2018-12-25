Başbakan hastaneye kaldırıldı

Başbakan Tufan Erhürman göğüs ağrısı nedeniye gittiği Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji servisine yatırılarak tedavi altına alındı.

BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu sosyal medyada bir açıklama yaparak Başbakanın durumunuaçıkladı: "Başbakan Tufan Erhürman bu akşam saat 22.30'da yüksek tansiyon nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastahanesi Acil Servisine başvurdu.

Kardiyoloji Servisinde rutin kontrolleri yapıldı. Sonuçları normal saptandı. Kontrol amaçlı hastahanede ıstırahat etmektedir. Yarın sabah taburcu olması planlanmaktır."