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"Başbakan çıkıp özür dilemeli"

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"Başbakan çıkıp özür dilemeli"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, geçen hafta bir kriz tartışıldığını ve Bakanlar Kurulu’nun silsileyle işlediğini savunduğu bu suçun Başbakan tarafından üstlenilip özür dilemesini beklediklerini söyledi.

Hata üstüne hata yapıldığını ve bir bakanın suçlu gösterilerek konunun kapatılmaya çalışıldığını dile getiren Arıklı, geçen hafta özel jetle gelenlerin Ercan’dan hangi kapıdan çıktığı sorusuna Ulaştırma Bakanlığı’nın “itfaiye kapısından” yanıtı verdiğini fakat tespitte VIP’nin yanındaki demir kapıdan çıktıklarının ortaya çıktığını kaydetti.

O kapıdan bugüne dek sadece TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çıktığını dile getiren Arıklı, bu gelenlerin muhaceret işlemlerinin kimler tarafından yapıldığını sordu ve muhaceretin de İçişleri Bakanına bağlı olduğunu hatırlattı. Arıklı, gelen kişilerin gümrük işlemlerinin kimler tarafından yapıldığını sordu ve bunun da Maliye Bakanlığına bağlı olduğunu ifade etti.

Bu kişilerin karantinada kalmamasının sebebinin de Sağlık Bakanlığı’nca açıklanması gerektiğini söyleyen Arıklı, sorumluluğu sadece Ünal Üstel’e atarak tüm suçun ona yıkıldığını kaydetti.

Başbakan’ın koltuğunu muhafaza etme uğruna ortağına her türlü tavizi verdiğini savunan Arıklı, Faiz Sucuoğlu’nun hiç suçu olmadığı halde görevden alınmak istendiğini ve kendisini görevden almak isteyen bir kişiyle çalışmayı sürdürmesini de anlamadığını kaydetti.

Arıklı, yaşananların tamamen Bakanlar Kurulunda işlenen bir suç olduğunu savunarak, Başbakan’ın çıkıp özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

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