Başbakan, CAS’lılarla görüşecek

Açlık grevindeki CAS çalışanlarından biri yoğun bakımda olmak üzere dördünün fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, Başbakan Tufan Erhürman’ın ise grev alanını ziyaret ederek bugün için bir görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

CAS BİNASINA GİRİP EYLEMİ ORADA SÜRDÜRDÜLER Öte yandan Ercan Havaalanı çemberinde 5 gündür eylem ve açlık grevi yapan CAS çalışanları dün sabah saatlerinde Ercan Havaalanı'na doğru yürüdü. Polisin kurduğu barikatı aşan eylemciler Ercan Havaalanı'nda bulunan eski CAS binasına girerek grevi binada sürdürdü. Açlık grevin nedeniyle fenalaşan iki CAS çalışanı hastaneye kaldırıldı. Eylemde açıklama yapan eski CAS çalışanı Erkut Öznergiz, "Ölecek olsak dahi, mücadelemiz sürecek. Hakkımızı savunacağız" diyerek grevin devam edeceğini belirtti.