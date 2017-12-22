Başbakan 250 bin Sterlin'e bekar

(Kamalı Haber)

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün boşanma davasıyla birlikte mercek altına alınan banka hesaplarıyla ilgili mahkeme dün görüldü. Başbakan Hüseyin Özgürgün ile eşi Dilek Özgürgün boşandı.

Başbakan Özgürgün ile Dilek Özgürgün’ün boşanmasıyla sonuçlanan dava dün görüldü. Önceki akşam görülecek olan dava için Adaya gelen Dilek Özgürgün mahkeme salonuna Avukatı Boysan Boyra ile gelirken, Başbakan Özgürgün ise mahkeme salonuna avukatları Şefik Aşçıoğluları, Süleyman Dolmacı ve Savaş Atakan ile birlikte geldi.

Yargıç Vedia Berkut Barkın huzurunda görülen davada Özgürgün’ün avukatı Süleyman Dolmacı söz alarak boşanma konusunda hem fikir olduklarını ifade ederek, anlaştıkları konularda yazılı düzenleme yapıldığını kaydetti.

Daha sonra söz alan Avukat Boysan Boyra ise Hüseyin Özgürgün ile Dilek Özgürgün imzaladığı senet sonucu evlilik müessesesi içinde alınan Bellapais’ta bulunan evden 1 Nisan 2018 tarihine kadar 250 bin sterlin karşılığında ½ hakkından feragat edeceğini belirtti. Yapılan karşılıklı anlaşma sonucu yine evlilik müessesesi içinde satın alınan PH 009 plakalı araç ile Gönyeli’de bulunan evin içindeki eşyaların Hüseyin Özgürgün’e kalmasında anlaştıkları beyan edildi. Öte yandan, Dilek Özgürgün’ün, İnci Pars adında olan Porsche ve Jaguar Jeep araçların evlilik birliği içinde kazanılan paralarla Hüseyin Özgürgün tarafından alındığı gerekçesiyle açtığı davayı da karşılıklı yapılan anlaşma gereği geri çektiği ifade edildi. Yine aynı şekilde Dilek Özgürgün’ün Türkiye’de açtığı taşınmaz mallarla ilgili davayı da dün sonuçlanan boşanma gerekçesiyle geri çektiği belirtildi.

Bu arada, Dilek Özgürgün’ünbir önceki duruşmada Avukatı Boysan Boyra’nın, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün evlendiği tarihten itibaren İş Bankası’ndaki hesaplarına ne kadar girip çıktığını sorması üzerine dün dinlenmesi beklenen İş Bankası Gönyeli Şubesi Müdürü Hüseyin Öksüz’ün ise yapılan anlaşma gereği tanıklık etmesine gerek kalmadan dava sonuçlanmış oldu.