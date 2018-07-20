Başay’a son veda

Tedavi gördüğü hastanede yaşamın yitiren ülkenin tanınmış siması Mustafa Başay, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Ülkemizin tanınmış eczanelerinden Ebru Başay Eczanesi’nin kurucularından olan sevilen isim Mustafa Başay dün yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.

Bir süredir tedavi görmekte olduğu hastanede önceki gün hayatını kaybeden Mustafa Başay dün Lefkoşa Kabristanlığı’nda öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye birçok milletvekili ve tanınmış isim katılırken, Başay’ın eşi ve çocuklarının ayakta durmakta zorlandıkları gözlemlendi.